Nato | presto esercitazioni nucleari in Italia | Croazia e Mediterraneo

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lo ha detto il Segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles: "Per inviare messaggio chiaro che ladifende tutti gli Alleati" Si svolgerà la prossima settimana, come ogni anno a ottobre, l’esercitazione militare nucleare annuale dellaSteadfast Noon. Quest’anno avverrà in corrispondenza die del, ha spiegato il Segretario generale della, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa a Bruxelles. E’ una esercitazione di routine che “contribuisce a garantire credibilità, efficacia e sicurezza del nostro deterrente nucleare e invia il messaggio chiaro che ladifende tutti gli Alleati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.