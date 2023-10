Nasce Altagamma Club Tokyo. Il Giappone sempre più centrale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’alto di gamma italiano si rafforza incon la costituzione dell’. La partnership fra, le aziende italiane eccellenti e la rete diplomatica del nostro Paese si consolida, infatti, nell’ambito dell’accordo-quadro tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e la Fondazione, con l’apertura della quinta piattaforma di internazionalizzazione del Made in Italy, dopo quelli di Emirati Arabi Uniti (creato a Dubai nel marzo del 2023), Stati Uniti (a New York nel 2022), Cina (a Shanghai nel 2019) ed Olanda (ad Amsterdam nel 2018). Un progetto fortemente voluto dal Presidente di, Matteo Lunelli, per sostenere la propulsione internazionale degli oltre 115 brand dei 7 settori della moda, del design, della ...

Nel corso dell'evento, la Vice Presidente diSabina Belli e la Direttrice Generale di, Stefania Lazzaroni, hanno illustrato le linee strategiche della Fondazione, le attività e i ...

In Giappone prospettive di crescita del 10% per il mercato dei beni personali di lusso nel 2023 secondo le stime dell'Altagamma Consensus. Il nuovo Club ...