Napoli umiliato | Gabri Veiga | “Arabia scelta migliore | non sono qui per soldi”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’ex obiettivo di mercato delha rilasciato delle dichiarazioni su quella che è stata la suadi approdare in, lanciando una frecciata indiretta ai partenopei. In casac’è un clima rovente dopo il deludente avvio di stagione, con la squadra partenopea che non sta rispecchiando affatto le aspettative, ma, soprattutto, quello che è il reale valore della rosa allenata da un Rudi Garcia che sembra essere sempre più lontano dalle pendici del Vesuvio. L’allenatore francese è stato più volte messo in discussione visti gli scarsi risultati maturati, che nonostante le mille difficoltà vedono comunque ilancorato al terzo posto in classifica a pari punti con la Juve di Max Allegri. Ma molto dipenderà da quella che sarà ladel patron Aurelio De Laurentiis ...