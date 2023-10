Napoli | senti Koulibaly | “Garcia grande allenatore | ha bisogno di tempo”

Questo devono impararlo, devono farlo, c'è bisogno di questo come Nazionale" Tiil leader di ... Sicuramente saremo pronti per la sfida" Stai rivedendo qualcosa deldi Spalletti in questa ...

Napoli, senti Gabri Veiga: "In Arabia per soldi Il motivo è un altro" Corriere dello Sport

Napoli, senti Gabri Veiga: "In Arabia non per soldi, ma..." La Gazzetta dello Sport

La donna non potrà contattare in alcun modo i figli, tutti alloggiati in comunità. Domani l’incidente probatorio, le due cuginette verranno ascoltate in modalità protetta.Il presidente del Napoli è arrivato nel centro sportivo della squadra, con i giocatori - non convocati in nazionale - impegnati nel secondo giorno di allenamenti dopo la ripresa. De ...