Napoli report | Juan Jesus e Gollini quasi recuperati

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ildella seduta d’allenamento di stamani dela Castel Volturno. La squadra di Rudi Garcia affronterà sabato 21 ottobre alle 15:00 l’Hellas Verona fuori casa. “La squadra, integrata da elementi della Primavera, ha svolto una prima fase dedicata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto.hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato. Terapie per Anguissa. Politano ha recuperato dopo lo stato influenzale”. Nessuna notizia su Rrahmani, che non è stato convocato dalla sua Nazionale FIDUCIA A RUDI GARCIA DOPO IL NO DI CONTE: A Sky, il giornalista Francesco Modugno ha comunicato che il presidente delAurelio De Laurentiis ha fatto visita alla squadra ...