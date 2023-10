Napoli | Osimhen non ha dubbi | 'Maradona è il più grande di tutti i tempi | nessuno come lui qui'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L'attaccante del, Victor, ha rilasciato un'intervista in Nigeria al canale Youtube di Kortyeo. Nella lunga chiacchierata...

parla del suo legame sentimentale alla città quando gli viene chiesto di Maradona: "Diego per me è il più grande di tutti i tempi, nessun altro potrà mai fare qualcosa adi comparabile ...

Napoli, Osimhen da brividi: "Ringrazio Dio che sono ancora vivo" Corriere dello Sport

Va anche considerato che i contratti del Napoli sono diversi e complessi ... "Tanti punti interrogativi non sono stati risolti: Elmas, Zielinski, Mario Rui, Politano, Kvara, Osimhen... Non è facile ...L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra davvero appesa a un filo sottilissimo ... automatico “Vaffa” del calciatore richiamato in panchina, Politano e Osimhen su tutti. L’ex ...