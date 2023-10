Napoli | Osimhen | «C’era chi diceva che non avrei segnato in Italia»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le parole di, sull’infortunio al volto: «É stato quasi un infortunio mortale, ringrazio Dio che sono ancora vivo» Victorha parlato al canale Youtube Kortyeo. Di seguito le parole dell’attaccante del. FAMA – «La fama non significa niente per me, non mi interessa. Ci sono tante persone famose, ma col conto in banca in rosso… Non è semplice mostrare amore nel mondo in cui viviamo, per questo quando persone vengono da me e mostrano apprezzamento, mi ringraziano, mi dicono di continuare così, per me è un privilegio». SOGNO DA BAMBINO – «Da piccolo potevo solo immaginare di diventare un calciatore, la situazione per la mia famiglia era dura, andavo a vendere i giornali o le bottiglie di acqua. Adoro Lagos, quando ho 4 giorni liberi vengo qua, mi piace stare in mezzo alla gente. Adoro tutto, lo stress, le ...