Napoli | la Premier bussa per Osimhen | assalto a gennaio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il Chelsea ha inserito Victornella lista degli obiettivi per il mercato di. L'attaccante nigeriano è nel mrino anche...

Napoli, assalto a Osimhen: la Premier lo tenta a gennaio CalcioMercato.it

Osimhen, Chelsea e Arsenal fiutano l'addio al Napoli: la situazione Tuttosport

Dagli studi di Sportitalia, durante la trasmissione "SICAFE", il vicedirettore Gianluigi Longari ha commentato l’attuale situazione in casa Napoli: "Il Napoli andrà avanti con Rudi Garcia e su questo ...Litigi, sfoghi, gol e abbraccio del pubblico: le ultime settimane di Osimhen al Napoli hanno vissuto un climax di emozioni. Il nigeriano ha risposto come al solito sul campo e anche se la squadra non ...