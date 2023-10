(Di giovedì 12 ottobre 2023) Khvichaa sorridere anche in Nazionale . L'attaccante del, infatti, èto a segnareun digiuno durato più di un: la sua ultima rete con la...

Khvichatorna a sorridere anche in Nazionale . L'attaccante del, infatti, è tornato a segnare dopo un digiuno durato più di un anno : la sua ultima rete con la Georgia risaliva al 26 ...

Georgia-Thailandia, ecco le formazioni ufficiali: Kvaratskhelia dalla panchina | FOTO CalcioNapoli24

Napoli, Kvaratskhelia torna in gol con la Georgia dopo un anno Corriere dello Sport

Khvicha Kvaratskhelia torna a sorridere anche in Nazionale. L'attaccante del Napoli, infatti, è tornato a segnare dopo un digiuno durato più di un anno: la sua ultima rete con la Georgia risaliva al ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giandomenico Costi, ex dirigente del Napoli ed ex braccio destro di Giuntoli “Il Napoli La mia idea è q ...