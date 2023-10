Napoli | Garcia tiene duro | retroscena su un suo gesto

Alberto Bigon fu l'allenatore deldi Maradona che conquistò il secondo scudetto: 'Per il momento pare si vada avanti conanche se dopo le parole del Presidentesarà uno zombie che cammina....' Ancora una sintesi ...

"Ha inventato tutto": caos Napoli, Rudi Garcia ancora sotto attacco CalcioMercato.it

Ore a dir poco calde e decisive in casa Napoli, dove la posizione del tecnico Rudi Garcia è a dir poco in bilico: le parole del patron De Laurentiis di un paio di giorni fa da una parte, il summit ...Il giornalista Bruno Longhi, nel corso del suo intervento in radio, ha parlato del 'no' di Antonio Conte alla panchina del Napoli.