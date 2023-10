Napoli fregato | il gelo di Antonio Conte | perché ha detto no a De Laurentiis

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023)e ilsembravano promessi sposi. Ma i tifosi partenopei e gli appassionati di calcio non avevano fatto i conti con i cosiddetti accordi pre-matrimoniali. Per diventare il nuovo allenatore della squadra che soltanto lo scorso anno ha stupito il mondo, non bastano la fiducia del presidente, la stima dei supporter e un contratto da sogno. Per l'ex bianconero, infatti, serve molto di più. E ciò è dimostrato da tutte le sue ultime esperienze alla guida di panchine prestigiose del calcio che conta: Juventus, Inter, Chelsea, Tottenham e, ovviamente, quella della Nazionale italiana. Le motivazioni del no diper guidare la squadra partenopea non dipendono né dai soldi, né dalla bontà del progetto tecnico che gli è stato sottoposto. Il club, infatti, era pronto a un investimento oneroso per garantire ...