Napoli | 22enne arrestato per reato sessuale su minore

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023) . Dovrà scontare 3 anni e mezzo di reclusione Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno eseguito, nei confronti di unnapoletano, un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 ottobre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di- Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto, che dovrà espiare la pena di 3 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per ildi atti sessuali connne commesso aed Avellino nel 2019, gli agenti lo hanno rintracciato in piazza Sette Settembre mentre si trovava a bordo di un’auto in compagnia di altre persone. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.