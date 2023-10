Napoleon | Joaquin Phoenix a cavallo nel nuovo poster del film di Ridley Scott

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il biopic diarriverà prima nelle sale di tutto il mondo e in un secondo momento in streaming su Apple TV+. Apple ha diffuso in rete undi, nel quale possiamo vedere il protagonista interpretato dain sella al suonel bel mezzo di una battaglia. Il biopic diuscirà nelle sale il 24 novembre per poi arrivare in streaming su Apple TV+. La pellicola storica racconta l'epica ascesa e caduta dell'imperatore francesee Bonaparte, interpretato dal premio Oscare diretto dal leggendario regista de Il gladiatore, Blade Runner e Le crociate.ripercorre ...