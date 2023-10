Nadef | Serracchiani Pd | ' nostro no perché strangola Sistema sanitario nazionale'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Il voto contrario del Partito democratico allapresentata dal governo Meloni e dalla sua maggioranza di destra ha una motivazione forte: la nostra opposizione alla scelta di tagliare le risorse al Servizioche provoca il suo sostanzialemento, la privatizzazione strisciante dei servizi e la cancellazione di fatto del diritto universale delle cittadine e dei cittadini all'assistenza sanitaria. E questo nonostante la lezione che abbiamo imparato dall'azione di contrasto alla pandemia da Covid. Una scelta miope che contrasteremo con tutte le nostre forze in Parlamento e nel Paese". Lo dichiara la deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico, Debora

Dopo l'approvazione della, il ministro aveva spiegato che il debito 'non diminuisce come ... Debora, ospite di Bianca Berlinguer a E' sempre cartabianca , sembra non vedere gli ...

Ultimo'ora: Nadef: Serracchiani (Pd), 'nostro no perché strangola ... La Svolta

Conte sfida il governo «incapace». Ma incalza i dem su armi e ... Il Manifesto

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Il voto contrario del Partito democratico alla Nadef presentata dal governo Meloni e dalla sua maggioranza di destra ha una motivazione forte: la nostra opposizione alla s ..."Noi siamo tifosi dell'Italia, sempre, sia quando sediamo nei banchi della maggioranza che in quelli dell'opposizione. Per questo non ...