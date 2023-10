Nadef | Schlein | “Pd dice no | dal governo nessuna risposta sulla sanità”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) ROMA – Il Pdno allo scostamento di bilancio perché dalnon sono arrivate risposte. Lo ha spiegato la segretaria del partito Elly. “Avevamo chiesto alimpegni precisi per la difesa dellapubblica e non abbiamo avuto risposte. Anzi, avevamo chiesto di mettere almeno 7 miliardi per stare alla spesa di quest’anno, o almeno i 4 miliardi che chiede il loro ministro Schillaci. E invece niente”, ha proseguito l’esponente Dem. “Per questo motivo – ha aggiunto– abbiamo votato contro lo scostamento di bilancio e continueremo questa battaglia contro i tagli delmeloni e contro l’allungamento delle liste di attesa. E aspetteremo tutti per questa battaglia anche nella piazza dell’11 ...