ha appena iniziato ad allenarsi e non abbiamo ancora una data precisa per il suo ritorno". I appreciate the vote of confidence from the Australian Open I am practising every day and working ...

Nadal: 'Grazie agli Australian Open per la fiducia, ma...' Tiscali

Tennis, Nadal sarà agli Australian Open: lo annuncia il direttore del torneo Virgilio Sport

Tennis: Il direttore degli Australian Open, Craig Tiley, ha annunciato che Rafa Nadal prenderà parte al prossimo slam australiano ...Rafa Nadal giocherà l' Australian Open 2024. La conferma ufficiale è arrivata dal direttore del torneo, Craig Tiley, a margine della presentazione del primo Slam della stagione che durerà un giorno in ...