Muffin al doppio cioccolato | ricetta super golosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ialsono un grande classico soprattutto se abbiamo bimbi piccoli in casa, ma io che sono golosa, ho voluto esagerare e prepararli al. Mi spiego meglio: la presenza del cacao nell’impasto indubbiamente è invitante e appagante, ma a me non bastava. Avevo a disposizione una buona quantità di gocce di cioccolata e ho pensato di aggiungerle sullaficie prima di infornarli. I miei nipotini si sono illuminati solo a vederli, non vi dico la felicità! Si sono fiondati sul vassoio! Devo ammettere che sono stata soddisfatta dal risultato: l’impasto è morbidissimo, soffice e arioso e il sapore diè intenso e nell’aspetto ricordano un po’ dei pasticcini da assaporare a morsi. In effetti, li ho preparati anche per i vari buffet di compleanno che ...