Motomondiale | Marc Marquez è un nuovo pilota del team Gresini MotoGp**

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "LaFamily è lieta di annunciare l'arrivo diper la stagione 2024. Lo spagnolo, pluricampione del Mondo, ha recentemente annunciato la propria separazione da Honda e a partire dalla prossima annata sarà ilalfiere delMotoGp al fianco del fratello Alex. Una coppia da sogno quella formata dai fratelli, conche si rimetterà completamente in gioco in una squadra satellite che ha già dimostrato di saper dire la sua da quando è tornata in maniera indipendente nella classe regina". Questo l'annuncio del. “Per laRacing è un momento storico. Il fatto cheabbia ...

Il fatto cheMarquez abbia scelto di correre con noi nella prossima stagione è assolutamente fantastico e sono felicissima di poterlo ufficializzare. In meno di una stagione ci siamo affezionati ...

PRONTI PER LA TRIPLA INDONESIA-AUSTRALIA-THAILANDIA Tre gare in tre settimane: il Team Moto2 QJMOTOR Gresini Racing è pronto per affrontare una tripla piuttosto intensa, per la quale le…