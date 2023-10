Motomondiale | Gp Indonesia Bagnaia ' Abbiamo 3 gare buone da sfruttare'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Possiamo fare qualcosa di molto buono,feeling e siamo competitivi". MANDALIKA () - "Mi sento bene, credo chetreconsecutive che sonoper noi e per me. Possiamo ...

Lo ha detto il campione del Mondo, Pecco Bagnaia, nella conferenza stampa di presentazione del GP di. "Marc Marquez in Ducati Troverà una buona base sulla nostra moto, si troverà a suo ...

L'ufficialità dell'arrivo di Marc Marquez nel team Ducati Gresini ha scatenato una serie di reazioni nel circus della MotoGp. In conferenza stampa in Indonesia il campione del mondo Pecco Bagnaia ha ...'Sette podi di fila non si fanno a caso' MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) - 'Sette podi di fila non si fanno a caso. E' questione di mentalità ...