MotoGP | Massimo Rivola a muso duro sulle voci di mercato | “Non rompeteci le scatole!”

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023). Il CEO di Aprilia Racing, ai colleghi di GPOne, ha voluto mettere i puntinii in maniera precisa per non essere frainteso. Nel corso degli ultimi giorni lesecondo cui Miguel Oliveira e/o Maverick Vinales avrebbero potuto lasciare la Casa di Noale per andare altrove insono state seccamente smentite. Come riporto dalla stampa spagnola, infatti, Oliveira e Vinales possono essere due profili interessanti per Honda, visto l’addio di Marc Marquez. Nonostante l’asso nativo di Cervera avesse un contratto in scadenza nel 2024, è stata trovata una risoluzione che ha permesso a Marc di prendersi la sella della Ducati GP23 della Gresini Racing per l’anno prossimo. La scuderia di Tokyo, di conseguenza, è a caccia di un nuovo pilota e ...