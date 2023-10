MotoGP | Marc Marquez correrà con il Team Gresini nel 2024 | c’è l’ufficialità!

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Si era in attesa dell’ufficialità e questa è arrivata.con ilnelin. Lo spagnolo, pluricampione nella top-class, ha deciso di accasarsi nella squadra italiana che gli metterà a disposizione una Ducati GP23, affiancandolo al fratello Alex. Una coppia tutta in famiglia, conche ha scelto di lasciare dopo undici anni di successi la Honda e di accettare la sfida di competere con unsatellite, in grado però di mettergli a disposizione un mezzo adeguato alle proprie esigenze. Come è noto, la Casa di Tokyo è in grande difficoltà e l’asso nativo di Cervera non ha potuto fare altro che prenderne atto. La possibilità offertagli quindi dallaRacing potrebbe ...