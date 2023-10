MotoGP | GP Indonesia 2023 Il Mondiale “ricomincia da 3” Martin ambisce al sorpasso | Bagnaia mira alla reazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ildida zero. Anzi, da tre. È impossibile non prendere in prestito il titolo di una delle opere più riuscite di Massimo Troisi per descrivere la situazione in cui versa la rincorsa iridata. Francescoè in testaclassifica generale con 319 punti, Jorgelo segue a 316. Tre lunghezze di differenza, dunque. Un distacco irrilevante a questo punto della stagione. Si badi bene ai termini. Lo spagnolo “segue” l’italiano, non lo “insegue” più; e lo segue solo nel rispetto dell’aritmetica. La sera di sabato 2 settembre, dopo la Sprint del Montmelò, Pecco aveva 66 punti di vantaggio. Poi c’è stato il disarcionamento della domenica, il GP di San Marino corso ancora sofferente, l’errore in India e un weekend giapponese vissuto ...