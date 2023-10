MotoGP | Fabio Quartararo svela il proprio futuro in top-class

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Qualeper? Il pilota francese diha un contratto in scadenza con la Yamaha nel 2024 ed è altamente improbabile che deciderà di rinnovarlo. I riscontri sulla pista della M1 sono tali che il centauro transalpino, campione del mondo due anni fa, non sia nelle condizioni di lottare per le posizioni di vertice. Un aspetto che ormai va avanti da diverso tempo. Per questo, anche tenendo conto della poca discontinuità emersa con il progetto in ottica 2024,è sempre più lontano da Iwata. Alla vigilia del fine-settimana in Indonesia,ha ribadito questo concetto ai media presenti, non lasciando troppo spazio all’interpretazione. “Ilnon è nelle mie mani, ma in quelle di Yamaha. Preferirei restare con loro, ma se non faranno ...