Moto2 | GP Indonesia 2023 | Acosta può chiudere il Mondiale a Mandalika | ultima chance per Arbolino?

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La sfida tra Tonye Pedroprometteva grande spettacolo almeno fino a metà stagione, ma dopo la sosta estiva l’equilibrio si è spezzato in favore dello spagnolo che a questo punto è ormai ad un passo dal secondo titolo iridato della carriera. Quando mancano 6 GP al termine del, il murciano può gestire infatti un confortevole vantaggio di 50 punti sul rivale. Il Tiburón de Mazarrón ha battutonelle ultime nove gare consecutive (dopo la caduta di Le Mans), recuperando da -25 e facendo il vuoto di fatto tra Misano e l’inizio della tournée asiatica anche grazie ai tanti passi falsi del pilota lombardo. A conti fatti, Tony ha preceduto al traguardo il fenomeno iberico solo sotto la pioggia in Argentina approfittando poi della scivolata di Pedro in ...

GpMotoGP: Il programma del weekend, info e orari. Venerdì 13 ottobre FP1 Moto3: 3:00 - 3:35 FP1: 3:50 - 4:30 FP1 MotoGP: 4:45 - 5:30 FP2 Moto3: 7:15 - 7:50 FP2: 8:05 - 8:45 P ...

Bagnaia: "Marquez si adatterà presto a Ducati" Sky Sport

Moto2, Acosta in Indonesia per seminare Arbolino Motosprint.it

Dopo una settimana di pausa, torna il Mondiale MotoGP sempre più avvincente. I piloti affrontano il quindicesimo atto del campionato, si corre il Gran Premio di Indonesia sul circuito di Mandalika.Alex intanto torna dopo la frattura di tre costole, idoneità anche per Enea Bastianini, Alex Rins e Luca Marini, si attende poi Marco Bezzecchi ancora in viaggio per l’Indonesia. In Moto2 non ci sarà ...