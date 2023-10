Morto Henri Serre | il ‘Jim’ del capolavoro di Truffaut aveva 92 anni

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’attore e cantante francese, il Jim del leggendario film di François“Jules e Jim” (1962), èlunedì 9 ottobre all’età di 92nella casa di famiglia a Saint-Jean-de-Bruel. Protagonista del racconto struggente di un triangolo amoroso accanto a Jeanne Moreau e Oskar Werner, l’attore ha interpretato molti altri ruoli nel corso della sua lunga carriera di mezzo secolo al cinema, in teatro e in televisione. La notizia della scomparsa è stata riportata da “La Dépêche du Midi”, quotidiano della regione dell’Aveyron, nel sud della Francia. Nato a Sète il 26 febbraio 1931, l’attore è stato anche un cantante, pubblicando una serie di album con Jean-Pierre Suc alla fine degliCinquanta ed esibendosi in vari cabaret parigini come duo ...