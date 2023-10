Morte Valdiserri | gup sentenzia “Condotta imputata irresponsabile”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Travolto e ucciso mentre camminava sul marciapiede in via Cristoforo Colombo a Roma. Nella notte del 19 ottobre, Francescofu investito dall’auto guidata da Chiara Silvestri, tossicodipendente e alcolizzata. Durante l’ultima udienza la ragazza è stata condannata a 5 anni, il giudice ha dichiarato: “È evidenziato quanto sia grave e strutturata, in più profili, la responsabilità dell’. Quanto sia rilevante il “grado della colpa” nell’avere tenuto l’di guida che ha determinato ladi un ragazzo di 19 anni e messo a rischio la vita di almeno altre due persone oltre che la propria”.LEGGI ANCHE: “Stava per sposarsi”, chi è l’italiano nelle mani di Hamas L’accusa è di omicidio stradale Il gip nella sentenza ha evidenziato in più riprese che: “da un lato il ...