Morta Dorothy Hoffner | la nonnina di 104 anni che si era lanciata con il paracadute

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Èall’età di 104, ladi 104che pochi giorni fa si eracon ilper entrare nel Guinness dei primati come paracadutista più anziana del mondo. Infatti, solo una settimana fa si erada quattromila metri atterrando, tra gli applausi della folla entusiasta, allo Skydive Chicago di Ottawa, Illinois. La donna, come comunicano i medici, sarebbenel sonno. “L’età è soltanto un numero”, aveva dettopochi istanti dopo l’atterraggio. Il Guinness World Record deve ancora completare il processo di certificazione del record che, attualmente appartiene alla svedese Linnéa Ingegärd Larsson, che si è ...

Hoffner , 104, anni èlunedì mattina, pochi giorni dopo aver battuto il record come paracadutista più anziana del mondo. Nonna paracadute èa 104 anni La temeraria centenaria di ...

È morta Dorothy: si era lanciata con il paracadute a 104 anni per battere il record RaiNews

Morta Dorothy Hoffner, la nonnina che si era lanciata con il paracadute a 104 anni TGCOM

Una settimana dopo il suo lancio con il paracadute, all'età di 104 anni, l'americana Dorothy Hoffner è morta. Lo ha riferito un suo amico, che lavora come assistente nella casa di riposo di Chicago do ...Una donna di Chicago di 104 anni è morta lunedì mattina, pochi giorni dopo aver battuto il record come paracadutista più anziana del mondo. La temeraria ...