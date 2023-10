Mondo | ultime notizie Drone abbattuto a Belgorod | tre morti Usa | i repubblicani indicano Scalise come speaker

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tre persone tra cui un bambino sono morte e altre due rimaste ferite dopo la caduta dei detriti di unsopra una casa della regione di, al confine con l’Ucraina. Zelensky a sorpresa ieri al vertice Nato di Bruxelles. Oggi primo viaggio estero per Putin, dopo l’ordine d’arresto internazionale: il presidente russo sarà in Kirghizistan. All’Aia audizione oggi di Armenia e Azerbaijan alla Corte internazionale di giustizia. La Russa e Fontana in India oggi per il G20 dei capi parlamentari