Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 | risultati e classifiche

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tutti ie ledeidi, in programma a(Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Grande attesa per la rassegna iridata, che oltre alle medaglie assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con tre coppie maschili e due femminili: Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, Daniele Lupo/Enrico Rossi, Alex Ranghieri/Adrian Carambula, Valentina Gottardi/Marta Menegatti e Claudia Scampoli/Margherita Bianchin, che hanno beneficiato del forfeit della Nigeria. Chi salirà sul podio? Non resta che seguire la rassegna iridata, che si preannuncia spettacolare. Di seguito, ledei gironi e l’esito con i punteggi di tutte le partite deidi ...