Moldavia | Sandu difende la decisione di bandire i filo-russi dalle elezioni locali

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La presidente dellaMaialadi. “Laha bisogno di un’azione decisa perre la sua democrazia dagli attacchi”, ha dettoladiLa presidente moldava Maiaha difeso le misure per impedire ai

Per saperne di più Agenda: UE : La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in visita ufficiale in, incontra la presidente Maiae il primo ministro Dorin Recean a Chiinu; Il ...

La Moldavia estromette dalle elezioni di novembre il partito filo ... EURACTIV Italia

Dopo la strage di Groza la Russia colpisce ancora Kharkiv, muoiono un bambino e sua nonna - Distrutti i mezzi di una Ong estone filo-ucraina colpiti da missili Iskander russi - Distrutti i mezzi di una Ong estone filo-ucraina colpiti da missili Iskander russi RaiNews

La Moldavia è pronta ad escludere i membri del partito filo-russo Shor dalle elezioni locali che si svolgeranno il 5 novembre.«Siamo pronti ad aiutare l'Ucraina a livello umanitario e con la ricostruzione del Paese, ma non con gli armamenti». Ha subito messo le cose in chiaro Robert Fico, ...