Moggi | “Conte non verrà mai a Napoli | mi ha rivelato perchè ha rifiutato”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Luciano, ex dirigente die Juventus, haperché Antoniohal’offerta del. Ultime notizie calcio. Antonio, l’allenatore che molti tifosi delsperavano potesse prendere le redini della squadra, non sarà mai alla guida dei partenopei. A rivelarlo è stato Luciano, ex dirigente die Juventus, durante un’intervista rilasciata all’emittente 7 Gold. Il ‘No’ dialSecondonon ha mai avuto un incontro formale con il presidente del, Aurelio De Laurentiis. “Antoniomi ha detto che non ha avuto ...