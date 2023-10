Mo | Perego Fi | ' evitare tragedia nella tragedia | intervenire per salvaguardia civili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "L'obiettivo di Israele è neutralizzare Hamas, che è paragonabile all'Isis e le azioni mirate dei caccia israeliani sono un'iniziativa efficace. L'invasione via terra che Israele è pronta a mettere in atto è però un inasprimento con probabile conseguenze maggiori a danno die ostaggi". Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa in quota Forza Italia, Matteodi Cremnago, ai microfoni di Sky Tg24. "Per annichilire Hamas - continua - è meglio eliminare obiettivi specifici, posti comando, abitazioni da dove uomini di Hamas operano. L'attacco di Hamas è stato devastante, siamo favorevoli quindi all'obiettivo israeliano di sconfiggerlo ma bisognala, serve l'impegno della ...