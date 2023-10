Mo | Onu | ' quasi 400mila sfollati a Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023), 12 ott. (Adnkronos) - Più di 338.000 persone sono state sfollate amentre Israele continua i suoi attacchi aerei sulla Striscia. Lo ha reso noto l'Onu. Intanto, aumentano le richieste per consentire un passaggio sicuro adegli aiuti e di medicine. Ci sono state anche richieste per un corridoio umanitario per consentire ai palestinesi di lasciare la zona del conflitto, dove molte case sono state bombardate e distrutte dagli attacchi aerei. Il valico di Rafah, che è il principale punto di uscita daverso l'Egitto, è stato chiuso da martedì dopo i bombardamenti israeliani, mentre le truppe israeliane sono ammassate anche vicino al confine diin preparazione ad un'offensiva di terra.