Mo | Israele | ' non possiamo confermare che bambini siano stati decapitati'

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tel Aviv, 12 ott. (Adnkronos) - Il governo israeliano non ha confermato la notizia secondo cui i militanti di Hamas avrebbero decapitato alcunidurante l'attacco shock di sabato al kibbutz di Kfar Aza. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn, contraddicendo una precedente dichiarazione pubblica. "Ci sonocasi di militanti di Hamas che hanno compiuto decapitazioni e altre atrocità in stile Isis. Tuttavia, nonse le vittime fossero uomini o donne, soldati o civili, adulti o", ha precisato il funzionario.

A Brescia un consigliere arabo che sostiene la sindaca dem pubblica accuse a Tel Aviv.

Washington, 12 ott. La piattaforma X, ex Twitter, ha rimosso centinaia di account considerati affiliati a Hamas dopo l’attacco sferrato dal gruppo contro Israele. Lo ha comunicato Linda Yaccarino, amm ...(Adnkronos) – Un messaggio audio inviato tramite WhatsApp, in cui si diceva che ”i terroristi di Hamas sono in casa” e che suo fratello, Yair Yaakov 59 anni, stava facendo di tutto per bloccare la por ...