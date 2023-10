Mo | Croce Rossa | ' ospedali di Gaza rischiano di trasformarsi in obitori'

(Di giovedì 12 ottobre 2023), 12 ott. (Adnkronos) - Glididiin" poiché non c'è più energia elettrica a causa del bombardamento israeliano dell'enclave. Lo ha dichiarato il Comitato internazionale della. Una crisi umanitaria si sta rapidamente diffondendo a, dove le agenzie e i funzionari sanitari riferiscono che centinaia di migliaia di persone sono state sfollate a causa della carenza di cibo, acqua ed elettricità, mettendo a dura prova le strutture mediche. "Mentre afinisce l'energia elettrica, anche gliperdono elettricità, mettendo a rischio i neonati nelle incubatrici e i pazienti anziani che hanno bisogno di ossigeno", ha detto in una nota ...

Ladi Lecco organizza, sabato 14 ottobre dalle ore 8:30 alle 17.30, la tradizionale raccolta alimentare in favore di chi ha più bisogno di aiuto. I volontari dell'associazione saranno ...

Metropolis/422 - 'Al buio'. Perché in Israele l'escalation è a un passo. Con Bergamini, Della Longa (Cri), Manconi, Paragone e Picierno (integrale) Repubblica TV

Israele, la Croce rossa internazionale: "Proteggere i civili" - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

