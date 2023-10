MO | Cattaneo Fi | ' rischio sicurezza in manifestazioni pro-palestinesi | abbassare toni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma, 12 ott.(Adnkronos) - "Un conto è il diritto a manifestare liberamente le proprie idee, altra cosa è inneggiare alla distruzione di Israele. In coerenza con la solidarietà espressa dal governo allo Stato d'Israele, vittima di una terribile e ingiustificata furia omicida paragonabile a quella dell'ISIS, si dovrebbe impedire che nelle nostre città si possa liberamente invocare la cancellazione dello Stato Ebraico e che si alimenti quel sentimento di antisemitismo. In altri paesi questo già sta avvenendo e l'auspicio è che si valuti con attenzione se permetteredi questo tipo, a partire da quella di domani a Roma. Basta farsi un giro su internet per capire che il distinguo tardivo tra filoe filo Hamas è soltanto di facciata”. Lo dichiara in una nota Alessandro, deputato di Forza Italia, membro ...