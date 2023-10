Missili | basi e miliziani sul fronte nord | l' odio di Hezbollah minaccia Israele

E in tutto questo, preoccupano anche le capacità di Hezbollah sul fronte navale , cone barchini capaci di infiltrarsi oltre il confine marittimo di Israele e colpire le coste del Paese. Una ...

Missili, basi e miliziani: la potenza di Hezbollah che minaccia a nord ... ilGiornale.it

Hezbollah, cosa è: le sue basi e l'arsenale. Tra missili e droni ha tre volte la potenza di fuoco di Hamas ilmessaggero.it

Una testata da 20kg e gittata da 40 km. Sono i missili Romah, che Israele sta impiegando per attaccare Hamas. Da 17 anni non li utilizzava, dalla Seconda guerra del Libano. Ma ora ...Non solo: Hezbollah, come ricorda l'Ansa, ha anche decine di migliaia di missili a medio raggio che possono raggiungere le maggiori città israeliane, e addirittura migliaia di missili a lunga gittata ...