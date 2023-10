(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ladegli Esteri Annalenasi recherà domani in, per mostrare la solidarietà di Berlino. Lo ha annunciato un portavoce del ministero, come riporta Dpa. . 12 ottobre ...

Ladegli Esteri Annalena Baerbock si recherà domani in Israele, per mostrare la solidarietà di Berlino. Lo ha annunciato un portavoce del ministero, come riporta Dpa. . 12 ottobre 2023

Ministra tedesca Baerbock venerdì in Israele Agenzia ANSA

German Minister Baerbock in Israele venerdì QUOTIDIANO NAZIONALE

(ANSA) - BERLINO, 12 OTT - La ministra tedesca degli Esteri Annalena Baerbock si recherà domani in Israele, per mostrare la solidarietà di Berlino. Lo ha annunciato un portavoce del ministero, come ...La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock si recherà domani in Israele per mostrare la solidarietà di Berlino. Un portavoce del ministero conferma l'annuncio.