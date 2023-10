Mimmo Lucano | ribaltata la sentenza che lo condannava a 13 anni | la pena è ridotta a un anno

- - >- . . Crollano in appello quasi tutte le accuse contestate all'ex sindaco di Riace,. I giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria, infatti, dopo una camera di consiglio ...

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, dopo sette ore di camera di consiglio, ha rovesciato quasi del tutto la decisione del Tribunale di Locri. Rimane solo il reato amministrativo ...La Procura generale di Reggio Calabria aveva chiesto 10 anni e 5 mesi di reclusione, mentre per i giudici è rimasto in piedi solo un falso in atto pubblico per un’assegnazione di fondi a cooperative ...