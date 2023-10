Mille soldati italiani al confine tra Libano e Israele mentre continuano gli spari | Crosetto preoccupato | pronto il piano di evacuazione

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il lancio di razzi, con risposta di missili, sembrava essersi interrotto ieri mattina, mercoledì 11 ottobre, e per le 24 ore successive non ce ne sono stati altri. Poi, oggi pomeriggio, attorno alle 17, ci sarebbero stati nuovi colpi di artiglieria israeliani, anche se non c’è ancora una conferma dal. Insomma, dal lato nord di, ai margini del, lungo una linea – la linea blu – che non può neppure essere definita formalmente un, la preoccupazione dei militari, impiegati nella missione Unifil delle Nazioni unite, resta. Dopo una lunga pace, che dura dal 2006, l’aggressione partita da Gaza da parte di Hamas ha riacceso le tensioni, fin da sabato con alcuni lanci di razzi da parte di Hezbollah, a cuiha risposto con missili. La missione e il ruolo dell’Italia La ...