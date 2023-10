Milan | Scaroni | “Faremo lo stadio più bello del mondo | 70mila spettatori | eco-friendly”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il presidente del, Paolo, ha parlato riguardo alla situazione legata al nuovo. Inizialmente infatti l’idea era quella di costruire un nuovo San Siro, ma il comune dio ha desistito fino a convincere ila trovare una nuova collocazione per unotutto suo, a San Donato. “Quella delloè un’idea su cui lavoro da anni purtroppo. Parlando col sindaco Sala, che ho incontrato una cinquantina di volte, ho sempre avuto una differenza di visioni. Io cercavo di convincerlo dicendo che noi vogliamo fare loa San Siro, il piùdel. Le cose si sono trascinate per anni, poi è arrivato quasi il colpo di grazia con l’indicazione della soprintendenza sul secondo anello. ...

