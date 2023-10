Milan | Pioli riprende gli allenamenti | le ultime su Loftus-Cheek | Krunic e Kalulu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilè tornato ad allenarsi nella giornata di oggi per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus del prossimo 22 ottobre....

Commenta per primo Ilè tornato ad allenarsi nella giornata di oggi per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus del prossimo 22 ottobre. La seduta è stata a ranghi ridotti per l'assenza dei 12 giocatori ...

Milan, Pioli può sorridere: si svuota l'infermeria rossonera Fantacalcio ®

Il Milan è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi per iniziare a preparare la sfida contro la Juventus del prossimo 22 ottobre. La seduta è stata a ranghi ridotti per l’assenza dei 12 giocatori ...Inizia il ritiro delle Nazionali, ma iniziano anche gli allenamenti a Milanello con Stefano Pioli. Tutti i rientri dei rossoneri.