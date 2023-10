Milan Games Week | svelati nuovi ospiti tra letteratura | animazione e gaming

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – Dal 24 al 26 novembre& Cartoomics in collaborazione con Fierao e Fandango Club Creators, si prepara a raccogliere le passioni e le storie di giocatori, lettori e sognatori in una 3 giorni con 4 Padiglioni, ricoprendo ben 8000 mq in più rispetto all’ultima edizione e lasciando ampio campo ai tantiprovenienti dal mondo dei videogiochi, dei fumetti, del gioco da tavolo e anche del cinema. Dopo i già annunciati Shinichi Ishizuka, Chris Claremont, Esad Ribic e Masaru Kitao, altri nomi arricchiscono il cast degliinternazionali. Le novità iniziano con Saldapress che torna anche quest’anno con un ospite d’eccezione: per la prima volta in Italia, sarà presente il mangaka Sergei, autore di Kuma Kuma Kuma Bear, uno dei manga più popolari ...