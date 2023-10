Milan | Galli | “Theo Hernandez quando parte in avanti è devastante”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Filippo, ex difensore ed ex dirigente del, ha parlato dei giocatori rossoneri. Ecco il suo parere su

Commenta per primo Nel corso dell'intervista a Tuttosport l'ex difensore delFilipposi sofferma su Fikayo Tomori: Tomori continua a crescere. In campo ha raggiunto quella consapevolezza che lo ha reso un giocatore fondamentale per ile per il suo allenatore. ...

Milan, Galli: “Tomori deve migliorare nell’irruenza, ma lo sa” Pianeta Milan

F. Galli: "Senza l'incidente nel derby la difesa del Milan sarebbe stata la migliore" Fcinternews.it

«Feci una grande stagione al Milan, mi sentivo il più forte e lo ero, nonostante in squadra avessimo campioni come Kakà, Robinho e Balotelli. Dopo il mancato riscatto ci rimasi malissimo, stavo male e ...Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha elogiato le qualità del centrale rossonero Malick Thiaw: un aspetto da sottolineare Durante l’intervista a Tuttosport, l’ex Milan Filippo Galli ha parlato cos ...