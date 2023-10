Milan | Galli | «Senza l’incidente del Derby avrebbe la miglior difesa»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le parole di Filippo, ex difensore del, sul reparto arretrato dei rossoneri: «Pioli ha trovato solidità» Intervistato da Tuttosport, Filippoha fatto il punto sulladel. Di seguito le sue parole. LA– «Se non ci fosse stato quelnel, ladelsarebbe stata lae di tutta la Serie A. Pioli ha in mano unache ha trovato solidità. E oggi è fondamentale saper difendere individualmente ma anche come squadra. E illo fa». TOMORI – «Continua a crescere. In campo ha raggiunto quella consapevolezza che lo ha reso un giocatore fondamentale per il. Deve ...