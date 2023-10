Milan | caccia grossa a Orban | i numeri da record del bomber

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Mancano cinquanta giorni alla riapertura del calciomercato, ma per qualcuno grandi e piccole manovre sono già cominciate. Questo inizio di stagione è servito per comprendere meglio su quali reparti urge intervenire. E il mercato invernale, detto appunto di "riparazione", serve proprio a questo. Il, per esempio, ha un evidente problema in attacco. Olivier Giroud, il vero centravanti titolare, ha da poco compiuto 37 anni ed è impensabile vederlo ancora partire dal primo minuto anche i prossimi anni. Ciò che serve aello è un ricambio generazionale. E la società, in questo senso, si sarebbe già mossa. Stando a quanto riporta l'edizione di mercoledì 11 ottobre di QS - Quotidiano Sportivo, i rossoneri avrebbero "prenotato" il nigeriano Gift, classe 2002 del Gent. Il, infatti, è alla ricerca di ...