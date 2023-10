Migranti | Lega | clandestini rimessi in libertà e subito irreperibili

Lo sottolineano fonti della. 12 ottobre 2023

Migranti, pressing della Lega per la riforma dei tribunali che si occupano di asilo Il Sole 24 ORE

Migranti, l’ultimo blitz della Lega: “ Nuove regole per scegliere i giudici” la Repubblica

Genova, 12 ott. (askanews) – “Rispondendo a una mia interrogazione in consiglio regionale, l’assessore Benveduti, in assenza del presidente Toti, ha detto che accetteranno ciò che il Ministero decider ..."Credo che le forme di disagio psicologico siano anche fortemente legate a delle situazioni critiche della vita che non possono non avere impatto sul mondo del lavoro e sul modo in cui oggi lavoriamo.