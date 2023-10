sbarchi a Lampedusa. In poche ore sull'isola dalla tarda serata di ieri sono arrivate 186 ... sono stati rintracciati ieri sera sulla terraferma, così come altri 31, tra cui 3 donne e sei ...

Migranti, due italiani su tre approvano i nuovi decreti La Stampa

Migranti, nuovi arrivi a Lampedusa: cinque sbarchi nella notte La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) - Nuovi sbarchi a Lampedusa. In poche ore sull'isola dalla tarda serata di ieri sono arrivate 186 persone. All'alba sulla più grande delle Pelagie altri due arrivi. I primi 17 tutti uomini ...Tanti hanno raggiunto amici e parenti, lasciando Salerno, altri (pochi) rimarranno in città in attesa di capire l’iter del ricorso per richiedere la protezione internazionale e ...