Migranti | all' hotspot di Lampedusa in 256

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) – Sono 256 i migranti presenti all’Hotspot di Lampedusa, dopo gli sbarchi delle scorso ore. Tra loro ci sono 44 minori non accompagnati. Per oggi non sono previsti ...Il ministro Carlo Nordio ha disposto il procedimento nei confronti del magistrato del Tribunale di Catania che in due occasioni non ha convalidato il trattenimento nel centro per richiedenti asilo ...