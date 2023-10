Migranti | a Milano 12mila ricorsi per protezione internazionale pendenti dal 2018

E che la trasmissione Mediaset associa in particolare alla presenza di. Sicurezza a, la delega affidata a Gabrielli Che la sicurezza in città sia tornato ad essere un tema se ne è del ...

Migranti, a Milano 12mila ricorsi per protezione internazionale ... ilGiornale.it

Lampedusa-Milano solo andata, le identità ritrovate RSI.ch Informazione

I 6 giudici della sezione Immigrazione del tribunale di Milano hanno 2mila domande ciascuno pendenti dal 2018/2019 su ricorsi per la protezione internazionale e speciale ...In seguito all'attacco di Hamas in Israele "ho dato specifiche direttive per l'intensificazione di ogni raccordo informativo tra intelligence e forze di polizia per monitorare l'evoluzione del conflit ...